Frank Cuesta explota contra las declaraciones de Yuyee y muestra el elevado valor de los pagos de la pensión

En los últimos días, el nombre de Frank Cuesta se encuentra en el punto de mira debido a un enfrentamiento entre este y su exmujer, Yuyee Alissa Intusmith. El herpetólogo, más conocido como Frank de la jungla por su aparición en el programa de televisión que llevaba este mismo nombre, ha decidido no callar y defenderse de todas las acusaciones que hay contra él.

Hace poco más de una semana que Frank explicó la tensa situación que está viviendo con Yuyee debido a disputas económicas relacionadas con el alquiler del santuario de animales que se encuentra en Tailandia y con la manutención de Yuyee tras su divorcio.

Frank Cuesta explicaba que todo se desencadenó después de que Yuyee le dijera que tenía que pagar un total de 225.000 euros, divididos en cuatro pagos, para que los terrenos del santuario figuraran a nombre de los hijos que tienen en común. Frank decidió exponer este tema en redes sociales y Yuyee, y la pareja de esta, decidieron tomar acciones legales.

La tailandesa ha asegurado en una entrevista, que cuando conoció a su actual pareja, Frank "redujo mi pensión a 100.000 baht [unos 2.500 euros] y luego rebajó todavía más la cantidad". "Le pedí que aumentase esta cantidad porque la calidad de vida que tenía cuando estábamos casados es muy distinta a la que tengo ahora. Según las leyes [las de Tailandia], es su responsabilidad. Pero yo me fié de su palabra y no firmamos ningún contrato", añadía Yuyee.

Tras estas declaraciones, Frank se ha pronunciado a través de sus redes sociales mostrando los extractos bancarios de todos esos años. "Al parecer, se está diciendo por ahí, que no pagaba una supuesta pensión a mi ex. ¡Es cierto! Le daba dinero para ahorrar hasta que me di cuenta de que el dinero no se ahorraba", escribía.

Al parecer, se esta diciendo por ahi, que no pagaba una supuesta pension a mi ex. Es cierto!! Le daba dinero para ahorrar, hasta que me di cuenta que el dinero no se ahorraba. Entre Jan2023 y Julio 2024...170,000 euros pic.twitter.com/ehvLNLa5oo — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) August 14, 2024

En este tweet se puede ver como el herpetólogo afirma haber pagado 170.000 euros entre enero de 2023 y julio de 2024. Además, añadía en otro escrito: "En todo el 2023 y hasta febrero de 2024 aparte del santuario, trabajaba todas las noches 3-4 horas online para Google para poder ahorrar dinero para la familia".