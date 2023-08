La franja horaria en la que es saludable picar entre horas

Un estudio asegura que el horario, además de los alimentos, tiene mucha influencia en el resultado de esta actividad tan común

Durante años, hemos pensado que picar entre horas puede ser perjudicial, sobre todo si nuestro objetivo es perder peso a través de una dieta equilibrada. Pero ahora, una investigación ha revelado que además de la calidad y la cantidad de los alimentos que ingieras mientras 'picas', el horario en el que cometes esta actividad goza de una importancia vital.

El estudio llevado a cabo por Kate M. Bermingham, del King's College de Londres, ha concluido que en torno al 25% de los alimentos que ingerimos cada día, se produce fuera de las comidas tradicionales. No importa si es en el trabajo, de camino a casa o después de cenar: todo esto es 'picar entre horas'.

Sin embargo, lo más peligroso de todo es el horario, porque el equipo de investigadores dirigido por Kate M. Bermingham asegura que es muy mala idea comer a partir de als 21.00 horas, ya que se acorta el periodo de ayuno nocturno y puede producirse un descontrol de la glucosa y lípidos en la sangre, sin importar si comes mucho o poco, más o menos calorías

De esta forma, no es lo mismo si 'picas entre horas' hasta media tarde, que si lo haces después de haber cenado. El consejo que extraemos de esta investigación es 'no pisar' la cocina a partir de las 21.00 horas y adelantar todo lo posible las cenas para que no afecten a nuestro organismo. Y si quieres 'picotear' de forma saludable, cómete una manzana, un poco de hummus con zanahoria o unos cuantos frutos secos.