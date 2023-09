La verdadera forma de utilizar el portarrollos de papel de cocina que se ha hecho viral

Hay muchos utensilios de cocina que no sabemos utilizar correctamente o bien, tienen una función desconocida para la gran mayoría Un usuario de TikTok ha revelado uno de los secretos de este producto que no puede faltar en ninguna cocina

Hay muchos utensilios de cocina que no sabemos utilizar correctamente o bien, tienen una función desconocida para la gran mayoría. Un usuario de TikTok ha revelado uno de los secretos de este producto que no puede faltar en ninguna cocina. El vídeo acumula más de 23.000 millones de reproducciones, un truco que nos muestra @alvarodelinares sobre como usar el portarrollos en horizontal.

Esta nueva posición es más cómoda y práctica. Según comenta en el vídeo, el portarrollos dispone de unos salientes en los extremos que sirven para engancharlo en un estante o en el armario. De esta forma, el rollo de papel quedará por fuera y se puede tirar del papel con facilidad.

De hacerlo así, evitarás tener que sujetar el portarrollos con una mano mientras puedes arrancar una hoja con la otra que tienes libre, sin tener que dejarlo sobre la encimera y ahorrando espacio. Este truco suele sorprender a todos los usuarios que comentan la publicación y ahora, entienden el sentido que tienen estos extremos.

Por otro lado, algunos seguidores se han decepcionado porque su modelo no incluye los extremos salientes del portarrollos y, por lo tanto, no pueden engancharlos. Además, algunos también indican que si cuelgan el papel cerca del fregador o la vitrocerámica, suele ensuciarse o mojarse, por lo que esté método no funciona para todos.