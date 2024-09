Esta forma de preparar el café te puede ayudar a perder grasa

A nivel mundial, el café es uno de los bienes de mayor consumo. España, por supuesto, no está absuelta de la estadística, ya que 63% de la población mayor a los 15 años (22 millones de personas) toma al menos un café diario, lo cual puede ser muy positivo teniendo en cuenta, entre otros factores, la forma en que puede ayudar a perder grasa.

Particularmente, una investigación realizada por la Universidad de Granada, publicada en la revista Journal of the International Society of Sports Nutrition, halló que las propiedades de la cafeína aportan a la oxidación de la grasa, siempre y cuando se prepare e ingiera de una manera específica.

El estudio piloto, el cual contó con 15 hombres de 32 años en promedio, midió los beneficios del café al hacer ejercicio, comparando sus resultados individuales respecto a una misma prueba física en cuatro ocasiones diferentes, separadas por una semana cada una. Los participantes recibieron 3 milígramos de cafeína por kilogramo de peso corporal o un placebo a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde, y se comprobó que consumir cafeína en ayunas antes de hacer ejercicio favorece la oxidación de grasa.

Sin embargo, hay que tener en consideración que la forma más saludable de beber café es en su versión más natural, es decir, sin leche ni azúcar, puesto que así se puede aprovechar con mayor plenitud sus beneficios, tales como el aumento de la concentración, los antioxidantes, la protección hepática y más, siempre y cuando no se abuse del recurso, con un máximo de 3 a 4 tazas diarias (400 mg de cafeína al día).