Esta es la forma correcta de pronunciar Mbappé, la estrella de Francia

Kylian Mbappé se encuentra disputando la Eurocopa 2024. El reciente fichaje estrella del Real Madrid busca la clasificación a la siguiente ronda del torneo con la selección francesa. El campeón del mundo busca reinar en el viejo continente, antes de comenzar uno de los mayores retos de su carrera.

El apellido del francés resuena en todo el mundo como uno de los próximos balones de oro. Los medios de comunicación siguen los movimientos de Mbappé en cada partido, y ocupa las portadas de la revista como uno de los mayores ídolos del panorama futbolístico.

No obstante, ahora que la Eurocopa se retransmite en decenas de idiomas, mucha gente se pregunta cómo se pronuncia realmente. De hecho, Kylian se ha dado cuenta de que su apellido no se pronuncia correctamente, y bromeó con ello durante una entrevista en 'Envoyé Special', destacando que no se pronuncia como 'embapé'.

"Tendría mucho trabajo si tuviese que corregir a todo el mundo. Es Kylian Mbappé, porque no tiene apóstrofe", explicaba el delantero. Es decir, el ex del París Saint Germain decía que la forma correcta de pronunciarlo es 'mbapé', uniendo rápidamente la 'M' y la 'B'.