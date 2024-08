Esta es la forma correcta de lavar tus cerezas para comerlas con seguridad

Estamos en las mejores semanas de las cerezas. Desde el sabor hasta la textura, desde el color hasta el olor, estos frutos encuentran su mejor versión en estos meses del año, proveyendo las mejores propiedades nutricionales a la par de la mejor experiencia de consumo posible.

Sin embargo, muchas veces cometemos el error de pensar que tan solo limpiándolas con agua es suficiente para sanear su consumo, y no siempre es el caso. Si no las lavamos correctamente, todas las facultades de las cerezas se pueden perder, sobre todo cuando se comete el error más común: lavarla demasiado.

Por lo tanto, para asegurarte de que estás eliminando todos los restos de pesticida posibles, en efecto es indispensable recurrir al agua, pero también tienes la opción de sumar un componente más que útil: el vinagre blanco. Vertiendo y mezclando este junto a medio litro de agua fría en un recipiente, y sumergiendo las cerezas durante 10 minutos, lo único que te quedará por hacer es secarlas hasta asegurarte de que no hay humedad alguna, y luego colocarlas en el frigorífico.

Si no, otra opción pertinente puede ser el agua con sal (marina o del Himalaya), siguiendo los mismos pasos que con el vinagre blanco solo que durante el doble de tiempo: aproximadamente 20 minutos. Procura, no obstante, no pasarte de tiempo en ningún caso, pues la piel de las cerezas es bastante fina y podría dañarse de exponerse por más tiempo del debido a estas mezclas, pero siguiendo los pasos te podrás garantizar un consumo de estos frutos completamente adecuado y saludable.