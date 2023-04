La vanidad de un soltero espanta a su cita en First Dates

Durante la decisión final, David le dejó claro a Raúl que "no tendría ninguna cita más", aunque los dos estaban de acuerdo en eso "Cuando me miro al espejo veo a una persona bastante pibón, pero muy pibón", afirmaba Raúl

Como de costumbre, First Dates nos suele dejar con momentos de todo tipo, tanto buenos como malos e incluso surrealistas. En este caso en concreto, os hablamos de la cita que mantuvieron Raúl y David. El primero es un modelo de Almería que, sin duda alguna, se gusta y mucho a él mismo. "Cuando me miro al espejo veo a una persona bastante pibón, pero muy pibón. Es algo exagerado, yo me veo un chico guapísimo", confesó el andaluz a su llegada a First Dates.

Como veis, Raúl se lo tiene bastante creído y no tiene problemas en dejarlo más que claro. El modelo acudió al programa de Cuatro para encontrar a una persona especial. El presentador del show, Carlos Sobera, le preguntó a Raúl cuál es su tipo de chico y el soltero dejó sorprendido al presentador con la importante condición que su cita debía de cumplir: "Físicamente, quiero que sea guapo, pero no más que yo, porque si no me siento de bajón".

Al escuchar las palabras de Raúl, Sobera le destacó que eso demuestra "inseguridad" por su parte y el andaluz le dio la razón al presentador: "Tengo muchísima seguridad, pero a veces voy con miedo. Cuando tengo una pareja tengo miedo al abandono. Me siento inseguro de si podría conocer a otro chico o si le he dejado de gustar".

Llegados a ese punto, la cita de Raúl llegó al restaurante del programa. Concretamente, el soltero predispuesto a conocer al modelo fue David, un estudiante de Guadalajara que nunca se ha enamorado. Por lo pronto, parece que a primera vista le gustó: "David me parece guapo, pero no más que yo. Es que mírame, mis cejas, mis ojos… Soy una persona insuperable", afirmó el andaluz al equipo de First Dates. Tras una breve presentación, ambos pasaron a una mesa para conocerse mejor. Durante la cena, los solteros desvelaron los motivos por los que habían acudido al formato de Mediaset. Fue en este momento cuando David le reveló a su cita que había "salido del armario" antes ir al programa.

"Con mi familia aún no había salido del armario, por lo que se lo he tenido que contar antes. Porque para ellos puede ser una sorpresa ver esto. Entonces se lo he contado a mi madre y a mis tíos", le dijo David a su cita. Tras esto, Raúl le confesó al estudiante que todas sus parejas habían sido latinos y a David esto le creó un poco de incertidumbre: "No sé como tomármelo, porque yo no soy latino, pero le ha tocado un español. Si no le gusto, lo siento mucho", destacó el toledano ante las cámaras.

El ego de Raúl espanta a su cita en #FirstDates31M: “Voy por Gran Vía y la gente me mira”https://t.co/uBR15X8TiU — First Dates (@firstdates_tv) 31 de marzo de 2023

Tras esto, Raúl le subrayó a su cita que le gusta mucho cuidar su físico y que siente que cuando va andando por la calle "todo el mundo le mira", afirmaba. "Es que mírame, no todo el mundo me puede tener a mí", le dijo el modelo al toledano, alabándose a sí mismo. Sin embargo, este exceso de seguridad no le gustó nada a David: "No me parece nada normal. Sí, es un chico guapo, pero no para tener ese ego tan subido".

Como era de esperar, cuando llegó el momento de tomar la decisión final del programa, ambos respondieron que no tendrían una segunda cita. Ahora bien, David quiso irse a gusto y no dudó en soltarle lo siguiente a Raúl: "No tendría ninguna cita más, porque te lo crees mucho. Yo también me lo creo, pero no tanto como tú. Yo no podría estar con una persona a así, es que me irritaría".