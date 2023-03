First Dates: una soltera consigue que le paguen la cena antes de rechazar a su cita

Lola dijo que buscaba un hombre "empotrador", pero no lo encontró en el programa Antes de rechazar a Ismael consiguió que le pagara la cena con una mentira

En el pasado programa de First Dates pudimos ver la cita entre Lola e Ismael. Lola, una dependiente de Córdoba entró al programa buscando un hombre "empotrador", según sus palabras. Entró muy segura de sí misma, pues decía sentirse "cada vez más guapa" y tener un buen don de palabra: "Soy del montón, pero del montón bueno. Soy guapa y tengo mis curvas, pero yo a los chavales me los camelo con labia".

Por otra parte, Ismael era una persona muy diferente. Pertenece a una familia conservadora, religiosa y creyente. Aunque a primera vista le pareció atractivo, desde luego no era el carácter que ella buscaba en una posible pareja.

La concursante andaluza se declaraba fan de la fiesta "Yo cuando salgo de fiesta voy a todas, a lo que pueda pasar. Me encanta la fiesta, de hecho, la última fiesta en la que estuve terminé en la barra del bar bailando" algo que enseguida confrontó con lo que buscaba Ismael, pues buscaba una chica aventurera y poco amante de la fiesta.

La cordobesa ya vio claro que no habría una segunda cita cuando conversaron sobre sus preferencias sexuales, y es que Lola decía necesitar un hombre al estilo Christian Grey: "Hay gente que me ha hecho varias cosas de ese tipo y me ha encantado. Me da muchísimo morbo que una persona sea así" un comentario que hizo sonrojar a un tímido Ismael: "Ay, que vergüenza".

La polémica surgió cuando llegó el momento de pagar la cena, ya que cuando Ismael se dirigió a saldar la cuenta, Lola no hizo el amago de pagar su parte y exclamó un "¡Qué buena gente! a la próxima te invito yo", un comentario que como después se comprobó en la decisión final, se trataba de una mentira piadosa. Lola terminó su participación en el programa diciendo que no tendría una segunda cita y se ofreció a hacerle un bizum de la comida, algo que Ismael rechazó.