First Dates: Una soltera alucina tras saber que su cita lleva cuatro años sin relaciones sexuales

"Alguna pajilla ha tenido que tener", afirmó Itziar sobre su cita en el programa Al final, los dos solteros no congeniaron demasiado, ya que a Esteban no le gustó su cita

Como bien sabéis, 'First Dates' es una fuente de momentos curiosos y surrealistas, ya que sus citas, en la mayoría de ocasiones, suelen ser impredecibles. En ciertas ocasiones, es tal el descontento de alguno de sus solteros que a veces se marchan del programa enfadados por la cita que han tenido esa noche. De hecho, en el último programa, del show que se emite en Cuatro, hemos tenido uno de esos casos en la cita protagonizada por Itziar y Esteban.

Para empezar, fue ella la que llegó primero al local y se describió como una persona a la que le gusta llamar la atención, usando colores vivos. Se definía como una "pija y presumida". Itziar se consideraba muy deportista al correr siete kilómetros diarios, y es por ello que lo que más le gusta a los chicos de ella "es mi culo, lo tengo durito", decía la soltera. En cuanto a lo que busca en el amor, afirmó que es una persona exigente y quiere a alguien independiente.

Entrando en materia, llegó su cita: Esteban, un chico romántico del que Itziar comentaba al verlo que "no está mal". A ella también le ha gustado su forma de vestir, "me gustan Cayetanos". Ya en la mesa, la mujer le ha revelado que era muy independiente, algo que ha hecho que más de una de sus relaciones se acabara.

Esteban, por otro lado, llevaba cuatro años sin pareja y sin practicar sexo. Esto hizo que Itziar, que se quedó alucinada con ello, no dudara en comentar lo siguiente: "Alguna pajilla ha tenido que tener".

A pesar de lo mencionado, Esteban se consideraba activo, pero llevaba una racha de sequía, aunque también consideró que había cosas más importantes. En contraposición, ella ha dicho que es muy intensa en el tema sexual y que lo había probado todo en "baños, probadores y hasta en el monte". Ahora bien, la cosa empezó a torcerse en cuanto el soltero le soltó a su cita que no era precisamente lo que estaba buscando.

Itziar, ante las calabazas de su cita en #FirstDates21M: “Aquí el que necesita las gafas es él, yo tengo un cuerpazo”https://t.co/12u48BneIN — First Dates (@firstdates_tv) 21 de marzo de 2023

Esteban le comentó sin rodeos que no era lo que buscaba por su físico y que "esas gafas no te quedan bien", lo que evidentemente molestó bastante a Itziar. Pero no se quedaron ahí los comentarios de Esteban, que también le dijo a la soltera que no le gustaba su ropa, "es muy exuberante', ni su culo. Esto ya sí que remató a Itziar, que opinó que "aquí el que necesita las gafas es él, yo tengo un cuerpazo, soy guapa y estoy terriblemente buena".

Llegados a la decisión final, y a pesar de las duras críticas, Itziar sí quería tener una segunda cita y quería conocer mejor a Esteban. Pero él tenía muy claro que solo podía darle su amistad. Ella le ha vuelto a repetir: "Te pierdes este cuerpito, que ya lo disfrutaran otros". El hombre no ha querido entrar al trapo y solo se ha limitado a mover la cabeza.