Figo carga contra Rufián llamándole "chulito" y "pseudo catalán" y su respuesta se hace viral en redes

El exfutbolista ha compartido una intervención del diputado de ERC criticándole

El exfutbolista Luis Figo y el diputado de ERC Gabriel Rufián han protagonizado un viral enfrentamiento en redes sociales, debido a unas palabras de Rufián durante la segunda sesión del debate de investidura de Pedro Sánchez, cuando Rufián le dijo al recién elegido presidente del Gobierno: "no se la juegue".

"¿Ve aquí alguna alternativa a nosotros? ¿Ve aquí a Albert Rivera? ¿Ve aquí a Inés Arrimadas? ¿Los ve? No, ¿verdad? No se la juegue. No se la juegue. Créame", le dijo Rufián al candidato socialista durante el debate del Congreso.

Figo ha recuperado el momento y ha compartido en X el vídeo de la intervención de Rufián, para acompañar el tweet, el exfutbolista ha escrito: "Qué chulito el pseudo catalán". Ante las palabras del exfutbolista el diputado de ERC no ha dudado en responder a Figo y su respuesta ha arrasado en redes: el catalán le ha replicado con un enlace de la sección de deudas de la Agencia Tributaria y ha conseguido más de 4.000 'me gusta' en menos de una hora.

Figo no se ha mordido la lengua y ha contestado a Rufián. "Caro pseudo catalán, no te pongas nervioso, tienes cuatro años más para chupar del bote y eso que ibas a estar solo 18 meses", ha respondido el portugués, y en cuanto el formulario de Haciendo, el exfutbolista le ha dicho que tiene que ser "más creativo": "A lo mejor no hay que pagar a partir de ahora, ya que entro también en la amnistía catalana", le ha espetado.

Caro pseudo catalán no te pongas nervioso, tienes 4 años más para chupar del bote😉y eso que ibas a estar solo 18 meses 😃

Agencia tributaria? Tienes q ser mas creativo querido!!!

A lo mejor no hay que pagar a partir de ahora ya que entro tb en la amnistía catalana 👌 https://t.co/CeINlz4ogA — Luís Figo (@LuisFigo) November 16, 2023