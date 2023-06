Fiestón del Manchester City en Ibiza para celebrar la Champions

El club inglés se alojó en el hotel Ushuaïa, justo en la famosa discoteca ibicenca

Un fin de semana de emociones para los jugadores del Manchester City: el equipo inglés se proclamó este sábado campeón de la Champions League tras vencer al Inter de Milán por 1-0 gracias a un tanto marcado por Rodrigo. Si bien los jugadores empezaron a festejar el triunfo acto seguido, la fiesta sigue por todo lo alto, ahora, en España.

Tal y cómo ha podido saber AS, la mayoría de integrantes del Manchester City ya se encuentran en Ibiza, la famosa isla de Baleares, dispuestos a pasar varios días de desfase. Se lo merecen, sin duda alguna, después de una final de la Champions League de infarto.

Man City's heroic TREBLE winners, letting their hair down in Ibiza last night



