Fiesta del Cine 2022: qué días es, cómo comprar las entradas y películas más importantes

Te contamos cómo comprar las entradas en la Fiesta del Cine 2022 Este evento se celebra del 3 al 6 de octubre de 2022 en toda España

Si quieres disfrutar del mejor cine al precio más bajo, es momento de planificar tu visita a la Fiesta del Cine 2022, un evento en el que la mayoría de salas de toda España ofrecen sesiones a cambio de tan solo 3,50 euros. ¿Quieres saber cuántos días dura, cómo comprar las entradas y cuáles son las mejores películas?

¿Cuántos días dura la Fiesta del Cine 2022?

La Fiesta del Cine 2022 se celebra este año del 3 al 6 de octubre (de lunes a jueves) y ha subido su precio: si antes costaba cada película 2,90 euros, ahora ha aumentado a 3,50 euros. Aún así, sigue siendo un precio más bajo que el habitual en las salas, por lo que no hay mejor momento que ahora para ir al cine.

¿Cómo comprar las entradas de la Fiesta del Cine 2022?

Es tan fácil como conseguir tu acreditación en la página web oficial de la Fiesta del Cine 2022 (https://www.fiestadelcine.com/) y acudir a la aplicación oficial de cada cine. Aquí, podrás seleccionar la película y la sesión que te convenga a cambio de 3,50 euros por entrada.

Las mejores películas de la Fiesta del Cine 2022

Modelo 77, Smile, La invitación, No te preocupes querida, el reestreno de Avatar o la nueva versión de Spider-Man: No Way Home son algunas de las mejores películas que puedes ver en la Fiesta del Cine 2022.