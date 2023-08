El fentanilo pone en jaque a España: uno de los mayores consumidores de la 'droga zombie'

España está entre los tres países que más fentanilo consumen

Muchos rumores señalaban que el fentanilo no había llegado a España, pero la conocida como droga zombie sí que habría aterrizado en nuestro país. Si en Estados Unidos ha producido una epidemia de ataques violentos entre sus consumidores, con vídeos que han dado rápidamente la vuelta al mundo. Volviendo a España, los últimos reportes aseguran que nuestro país sería uno de los tres mayores consumidores del peligroso narcótico.

El informe elaborado por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes apunta que tan solo Estados Unidos y Alemania habría superado a España en cuanto a consumidores del fentanilo. 124,6 kilos es la cifra que se habría consumido en España a lo largo de todo 2021, número que contrasta con los miles de kilos de marihuana, pero que supone el 11,8% de fentanilo consumido a nivel mundial.

También en importanciones destaca el fentanilo: España se coloca en segundo puesto, siendo superado por Alemania. En total, se habrían comprado 130,5 kilos de la denominada como 'droga zombie', un 9,5% del total mundial.

Si bien los datos asustan, los expertos llaman a la calma, porque el fentanilo no es ilegal y es el tercer analgésico opiode más consumido, sobre todo por pacientes con dolor crónico, oncológico y no oncológico. De ahí que no haya peligro de vivir una situación parecida a la estadounidense.