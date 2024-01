Federico X, rey de Dinamarca, se pronuncia sobre su relación con Mary Donaldson

El rey Federico X de Dinamarca, ha sorprendido con los pensamientos reflejados en su libro 'Palabra de rey'. La escritora Jens Andersen estuvo durante un año y medio acompañando monarca para reflejar sus memorias. El escrito se ha convertido en un éxito en ventas y además, cuenta con el apoyo de la casa real.

"Su Majestad comparte sus pensamientos y consideraciones sobre la monarquía", expresaba la institución desde sus redes sociales. "Ahora soy la persona que soy. Haré todo lo que esté en mi mano para cumplir como rey de Dinamarca", añadían desde el perfil de Instagram.

El hijo de Margartia, confesaba en su manuscrito que se encontraba en un "punto estable" con Mary Donaldson, su actual mujer. Unas palabras que llegan después de la publicación de unas imágenes paseando con Genoveva Casanova por Madrid. Además, en el libro, destaca el buen equipo que forman. "Mary es mi compañera y mi compañera de ala, por usar una expresión de piloto, y tenemos una superdinámica".

No quedan ahí las buenas palabras para su esposa, de la que también habla como "una mujer de su tiempo" que no teme en desafiarle. También habla sobre la educación que recibió de su progenitor. "Mi padre era muy patriarcal e intentó transmitir ese modelo a sus dos hijos". Pero añade que, "sin embargo, he aprendido mucho al tener una esposa que, de vez en cuando, me recuerda que, por supuesto, no siempre tengo razón, y que mis palabras no son ciertas automáticamente solo porque soy el hombre de la casa".

Finalmente, el rey de Dinamarca expresa la felicidad que siente con su familia. "Me encanta el matrimonio, mi mujer, nuestros hijos y toda la felicidad que surge de las personas que consiguen permanecer juntas y perseverar", detallaba.