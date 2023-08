Los fans de Harry Potter no pueden creer que Lidl haya desarrollado este producto: Está arrasando

Su presentación destaca por encima de todo

Lidl es un supermercado que sabe cómo conquistar a los consumidores con sus productos. No solo vende alimentos y bebidas básicos, sino que centra una gran parte de su catálogo en productos de disponibilidad limitada que van rotando y nos conquistan cada cierto tiempo.

De esta forma, os queremos hablar en esta ocasión de una botella de vino que te sorprenderá como ya ha ocurrido con muchos otros clientes, y atención, porque algunos aseguran que les recuerda a Harry Potter.

Si nos hemos enterado de su existencia ha sido gracias a la usuaria de Twitter @ymuchosmemes, una joven que escribió en su perfil: "ayer compré esto en Lidl porque 'brilli brilli is my passion' y porque valía 2 euros y necesito que alguien me confirme si al rato de tomarlo haces pis con sparkles".

Es innegable que esta botella de vino espumoso es, cuanto menos, impactante, porque ciertamente recuerda mucho a las bebidas que encontramos en la saga Harry Potter.

Ayer compré esto en el Lidl porque brilli brilli is my passion y porque valía 2€ y necesito que alguien me confirme si al rato de tomarlo haces pis con sparkles 😃✨. pic.twitter.com/knobZRyWRN — AnaLaLoca (@ymuchosmemes) August 2, 2023

Ahora bien, no es la primera vez que esta botella aparece en redes sociales, siendo tendencia durante las pasadas Navidades en TikTok. Puede que a Lidl le funcionase tan bien este producto, que finalmente decidieran incorporarlo a su catálogo regular de bebidas. ¡Y nosotros tan contentos que estamos!