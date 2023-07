Fani Carbajo se pronuncia sobre la boda de Tamara Falcó: "No se van a casar porque Íñigo es infiel por naturaleza"

La exconcursante de 'La Isla de las Tentaciones' se moja al respecto de la boda de Falcó y Onieva La boda parece estar gafada

En una semana Tamara Falcó e Iñigo Onieva serán marido y mujer, aunque para sus seguidores últimamente parecen más importantes los constantes rumores que surgen a su alrededor que el hecho de que vayan a casarse.

La última polémica que ha surgido sobre ellos asegura que las joyas de algunos invitados de la boda fueron robadas hace unos días por unos atracadores que fingieron ser Guardias Civiles.

Y en esta ocasión ha sido Fani Carbajo la que ha querido dar su opinión sobre la futura boda de Tamara e Iñigo, además de que se ha mojado al asegurar que no terminará celebrándose: "No se van a casar porque Íñigo es infiel por naturaleza y le acaba de poner los cuernos otra vez, te quiero decir. Si ha salido una chica hablando, como yo salí en su día, que Tamara se lo crea".

Además de lo anterior, Carbajo ha asegurado que siente cierta pena por Tamara Falcó, ya que asegura que el hombre al que ama no le será fiel y que no es una buena opción para ella. "Es muy descarado, yo lo siento por Tamara porque es una niña monísima, divina y se merece un hombre que le ame y la quiera de verdad", afirma sin duda la exconcursante de 'La Isla de las Tentaciones'.

Fani Carbajo también ha querido expresar su descontento con todas aquellas personas que aún la critican por haber sido infiel hace cuatro años cuando concursó en 'La Isla de las Tentaciones': "He sido infiel, no he matado a nadie, y cuatro años después sigo con la etiqueta, igual que toda esta gente. Vale ya de poner etiquetas, vale de insultar y dejar a la gente que sea libre y viva el amor de la manera que le dé la gana".