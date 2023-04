Famosos de más de 40 que son padres por vientre de alquiler y no lo sabías

Nicole Kidman, Javier Cámara, Paris Hilton, Tita Cervera o Miguel Bosé son algunos de los nombres de esta larga lista Todos ellos decidieron utilizar la gestación subrogada para concebir a sus hijos

La repentina 'maternidad' de Ana Obregón por gestación subrogada ha destapado un tema sensible, la noticia se ha colocado en el foco mediático y ha lanzado un debate ético sobre la maternidad a través de un vientre de alquiler.

Las imágenes de la actriz y presentadora, Ana Obregón, saliendo en silla de ruedas de un hospital de Miami con la niña en brazos ya han dado la vuelta el mundo.

Todo el mundo se ha posicionado ya, a favor o en contra de esta práctica, y es que, la última decisión de la Obregón ha reabierto la caja de pandora: una problemática que residía en la sombra pero que hace años que existe y varios famosos la han utilizado durante años.

Te contamos cuáles son los famosos que fueron padres, a través de la gestación subrogada, y no lo sabías.

Miguel Bosé a los 66

A los 66 años, el cantante dio la bienvenida en 2011 a sus dos hijos. También nacieron en Estados Unidos y anunció la noticia de esta forma: "He sido papá de dos niños preciosos que ayer cumplieron un mes. Se llaman Diego y Tadeo. Estamos ya en casa y en buena salud".

A los que meses más tarde, se les sumaron dos niños más también por vientre de alquiler de parte de su pareja Nacho Palau. Se criaron como hermanos pero se separaron tras la ruptura de la pareja.

Carmen Cervera a los 63

El sistema de vientre de alquiler es legal en Estados Unidos, tanto para parejas como para familias monoparentales. La baronesa Thyssen, también decidió hacer uso del vientre de alquiler en 2006, acudiendo a Estados Unidos, donde nacieron sus gemelas Sabina y Carmen cuando ella tenía 63 años.

Un caso similar al de Ana Obregón, por eso no ha podido evitar pronunciarse y le ha deseado la máxima felicidad.

Elton John a los 62

A los 62 años se convirtió en padre por primera vez, conjunto su pareja David Furnish (60) de un niño nacido en California. "Estamos desbordados de felicidad y alegría en este momento tan especial. Zachary está sano, somos unos padres felices y orgullosos". Ambos repetirían en el año en 2013, con el nacimiento de una niña

Javier Cámara a los 50

El actor español fue padre soltero por vientre de alquiler a los 50 años, pese a ser muy reservado con su intimidad el actor de 'Siete vidas' fue padre de mellizos: un niño y una niña, en 2017 en Nueva York.

En una entrevista concedida a 'El Mundo' Cámara se refirió a sus deseos de paternidad: "A veces escondes más ese deseo, a veces lo olvidas, lo dejas por imposible, pero bueno... Es que me siento súper intimidado contando esto, porque nunca hablo de estas cosas".

Ricky Martin a los 47

Decidió ser padre en 2009 mediante este polémico método, obteniendo a los gemelos Matteo y Valentino. Tras empezar una relación con Jwan Josef, el cantante decidió ampliar la familia, llegó Lucía en 2018 y en 2020 Renn.

Sarah Jessica Parker a los 44

Tras casarse en 1997 y tener a su primer hijo James Wilkie en 2002 a través de parto natural, las gemelas Tabitha y Marion llegaron en 2009 mediante gestación subrogada, tras años de intentos fallidos según confirmó el medio 'The Sun'. Durante una entrevista de Vogue en 2010, la actriz de Sexo en Nueva York confesó que el proceso de subrogación es "diferente" pero "igual de extraordinario".

Nicole Kidman a los 43

La actriz es madre de 4 hijos, dos de ellos son adoptados, una biológica y la última por vientre de alquiler.

La actriz siempre ha declarado tener problemas para gestar, y quería un cuarto hijo por lo que optaron por esta práctica de la que nació Faith Margaret, la pequeña.

"Pasamos por una gestación subrogada porque queríamos tanto a otro niño que dolía", declaró la actriz. Es la que más se parece a su progenitora. Tiene la tez blanca, unos grandes ojos azules y el pelo de color pelirrojo.

Paris Hilton a los 42

A finales de enero de 2020, fueron Paris Hilton y su marido Carter Reum, habían anunciando en ocasiones su infertilidad y recurrieron a la gestación subrogada para tener a su hija a la edad de 42 años.

Jaime Cantizano a los 42

Su hijo nació en Estados Unidos en el año 2016 y no dudo en utilizar sus redes sociales para presentar a su hijo Leo. En el programa 'Atrévete' dijo: "Ahora comienza la etapa más maravillosa de mi vida, de verdad que soy el hombre más feliz, estaba deseando vivir esto y lo he disfrutado desde el minuto uno. Y ya he llorado todo lo que tenía que llorar, con él, por él".

El presentador es padre soltero, no tiene pareja y cuenta con la ayuda de sus padres para la crianza: "La mitad de año están en casa, hay muchos tipos de familia y yo he conseguido mi propia familia con los abuelos, el padrino, los titos…", ha confesado.

Sharon Stone a los 42

La actriz fue de las primeras famosas en admitir haber recurrido a la gestación subrogada con su segundo hijo, Laird Vonner, en 2005 a los 47 años de edad. Tras sufrir varios abortos, y adoptar a su primer hijo, Stone recurrió a una "madre de gestación de sustitución".

Kiko Hernández a los 40

El colaborador de Sálvame fue a California para la gestación de sus hijas gemelas: Abril y Jimena. Aunque siempre ha intentado no hablar de su vida personal, Kiko, lo hizo público contando detalles de su viaje a Estados Unidos.

Nacieron en 2017, antes de que naciesen en una entrevista en 'Diez Minutos' dijo: "Que se parezcan a la madre, ¡por favor! La genética a la madre y la inteligencia al padre. La madre es guapísima, la vi en fotografía".