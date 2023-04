De presentador a cura: un conocido rostro de la televisión lo abandona todo para dedicarse a la fe

El acto de fe que ha dejado a la audiencia con la boca abierta El presentador ya se mostraba afín a la religión desde hacía años

La realidad supera a la ficción, y es que, aunque algunos se empeñen en negarlo: la vida tiene giros dignos de las mejores películas. Los caminos del Señor son infinitos e inescrutables pero lo que ha pasado con un conocido presentador de televisión, ha dejado a todo el mundo con la boca abierta.

El comunicador ha cambiado los focos del plató por las velas de la Sacristía. Una noticia que ha dejado a la audiencia en vilo, y es que, tras una larga carrera desarrollada en la Radiotelevisión Italiana (RAI), el presentador decidió abandonarlo todo y hacerse cura.

Se trata de Fabrizio Gatta, periodista y presentador italiano de 60 años. Fue ordenado sacerdote por la diócesis de Ventimiglia-Sanremo en la Liguria, algo que provocó un giro inesperado en su vida y un cambio radical. Es cierto que el comunicador ya se mostraba afín a la religión, pues se había graduado en Teología en 2019, desde entonces ha ido haciendo logros para convertirse en cura.

Un acto de fe que deja a la audiencia boquiabierta

De presentador a cura, así ha sido la evolución de Fabrizio Gatta que tenía un gran recorrido en la pequeña pantalla: "Tuve éxito, bonitos coches, hermosas mujeres, no me faltó de nada. Viví un poco de aquel sentido de omnipotencia que te da la notoriedad. Pero faltaba algo", contaba el presentador antes de dejar los medios.

Fue presentador de la cadena nacional transalpina y ahora es cura en Sanremo, la ciudad italiana donde se celebra cada año el conocido festival de la canción. En 2013, Fabrizio cambió los focos por las velas de la iglesia, para dedicarse completamente a su camino eclesiástico y convertirse finalmente en cura, en enero de 2022.

"Desde que emprendí este camino nunca he mirado atrás y siempre he afrontado los inconvenientes o novedades que me presentaba esta nueva condición con la fuerza que proviene de la Gracia que el Señor me concede", afirmaba Fabrizio.