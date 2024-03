Esta es la famosa cantante que sería la sustituta de Edurne en 'Got Talent'

La periodista Laura Fa ha destapado en su podcast 'Mamarazzis' las verdaderas razones por las que Edurne habría dejado Got Talent. La periodista ha querido dar la exclusiva y ha dicho que los números de Got Talent no son tan prósperos como se esperaba por lo que, antes de que el programa se vaya piquete, Edurne ha decidido irse por su propio pie.

Edurne ha sorprendido a sus seguidores al anunciar en sus redes que abandonaba el programa de 'Got Talent' después de más de una década en el concurso. "Hoy quiero compartir algo importante para mí. Después de 10 años inolvidables, no estaré presente en la próxima temporada de 'Got Talent' junto a mis queridos compañeros disfrutando del talento y la magia", decía.

Edurne decía que quería recuperar su carrera como cantante además de que quería sacar un nuevo disco. Pero las mamarazzis, Laura Fa y Lorena Vázquez, han querido desvelar las verdades razones por las que la cantante ha decidido dejar el programa.

"Desde hace un par de meses las audiencias en Got Talent no son los que eran, el peso del programa ya no es el que era, hasta el punto que en el anuncio de la campaña de navidad salían diferentes caras y no contaron con las de Got Talent", comentaba Laura Fa.

La periodista expone que el pensamiento de Edurne es, con el fin de que no se vaya por la puerta de atrás que sea recordada por su salida cuando el programa aún funciona bien. Además, mamarazzis ha querido desvelar una exclusiva.

"La productora de Got Talent se ha puesto rápidamente manos a la obra para buscarle sustituta a Edurne y la persona que tiene todos los números para sustituir a la cantante sería Ana Mena", decía Laura Fa.

"Es un fichaje arriesgado", "sí, es una búsqueda del público más joven", comentaban las periodistas. Además, Laura Fa ha encendido las alarmas diciendo "No sé si será la única que salga de Got Talent", refiriéndose a la salida de Edurne del programa.