El fallo que cometes al conservar el pan: aprende a alargar su vida útil

No metas el pan en la nevera: cambiará mucho su textura al secarse El congelador es la mejor opción para conservan el pan que no uses

¿Estás cansado de comprar pan y tirarlo porque se estropea rápidamente? ¿Qué trucos y consejos existen para intentar prolongar su vida útil? El primero de ellos, es un fallo muy recurrente: no metas el pan en una bolsa de plástico. Y antes de explicarte el por qué, te daremos más consejos acerca del tema.

Cómo conservar el pan para que no se ponga en mal estado

Si puedes, lo mejor para conservar el pan es dejarlo fuera de la nevera porque el almidón , uno de los principales componentes de este alimento, se deteriora rápidamente si la temperatura es inferior a 8 grados.

Si necesitas utilizar sí o sí el frigorífico para alargar su vida útil, recurre al congelador y no a la nevera.

Cuando vayas a utilizar el pan, deberías cortarlo sabiendo que debes consumir todo el panecillo (o toda la barra) lo más pronto posible, sobre todo si no quieres congelarlo.

Tampoco deberías dejar el pan en una bolsa de plástico; si es de tela o una panera, sí. Estos dos últimos casos son envoltorios que protegen el pan de un deterioro rápido, porque el plástico favorece la aparición de moho y otros hongos.

En resumen, como cualquier tipo de alimento, lo mejor para el pan es consumirlo en el momento y no intentar alargar de forma infructuosa su vida útil.