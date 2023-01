El extraño caso de un niño que ha aprendido a leer solo en varios idiomas... ¡Con tan solo 4 años!

Teddy Hobbs sabe incluso leer chino mandarín tras aprender el idioma de forma autodidácta Su madre asegura que aprendió a leer con 26 meses "viendo la televisión y copiando los sonidos"

Todos conocemos el caso de un niño que no aprende a leer de forma fluida hasta que cumple los 5 o 6 años, pero nunca antes había tenido constancia de un pequeño que con tan solo 4 años puede leer en varios idiomas, incluyendo una lengua tan complicada y diferente a las occidentales como es el chino mandarín. Su nombre es Teddy Hobbs y es una joven celebridad en Reino Unido.

La BBC publica una conversación con su madre, Beth Hobbs, en la que asegura que Teddy aprendió a leer con solo 26 meses "viendo la televisión y copiando los sonidos de las letras que escuchaba". Cuando el niño volvió a la guardería tras la pandemia de COVID-19, los padres explicaron a los profesores que Teddy podía leer, algo que quedó constatado cuando los docentes descubrieron que decían la verdad.

🧠 A British child who taught himself how to read at the age of two has become the UK's youngest member of Mensa, an exclusive global society known for its brain power pic.twitter.com/3oev2aFyLh