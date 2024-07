La extraña cita que ha dejado pasmados a los espectadores de ‘First Dates Hotel’

El pasado martes 23 de julio ‘First Dates Hotel’ irrumpió en el panorama televisivo español con fuerza. Sus primeras citas sorprendieron a los telespectadores, pero hay una que destacó por encima del resto por lo surrealista que fue. En esta ocasión, la pareja que destacó por encima del resto fue la de Miriam y Mario.

La principal razón por la que esta pareja captó la atención del público de inmediato fueron sus extrovertidas maneras de vestir, que contrastaban muchísimo. Por un lado, Mario, de 23 años, se presentó a la cita vestido con un elegante smoking y sombrero. Su pareja, Miriam, acudió luciendo un look bastante más moderno, que chocaba bastante con la ropa escogida por Mario.

Sin embargo, las excentricidades no terminaron ahí, ya que, cuando llegó el momento de ir a la piscina, Mario volvió a sorprender con un traje de baño a la antigua. Ante ello, Miriam expresó su asombro, así como algo de desdén hacia su cita: “Pensaba que no podías sorprenderme, pero eres capaz de hacerlo”. Frente a este comentario, Mario desveló que le encanta la sastrería y la recreación histórica”.

A pesar de todas estas sorpresas, la confesión que dejó a Miriam sin palabras llegó después. "Tengo pájaros, pero sin vida. Me los encuentro por el campo y me los quedo. Los limpio un poco con lejía, están momificados", revelaba Mario, mostrando otra extraña afición. Con todo, los espectadores de ‘First Dates Hotel’ no se podían creer lo que estaban viento y se quedaron boquiabiertos frente a lo sucedido.