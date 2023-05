Explica lo tacaños que son los holandeses y se hace viral en redes: "¡Bizum de 10 céntimos!"

Una chica le pidió 0,10 céntimos que le faltaban para pagar una bolsa de plástico También tuvo problemas para pagar su café diario

"Os hago un hilo con la gente más rata que me he encontrado en Holanda y los momentos que me han hecho cortocircuitar totalmente". Con este título, ¿cómo no vamos a leer el hilo que ha escrito esta joven llamada Amalia en su cuenta de Twitter? Léelo hasta el final, porque no tiene desperdicio.

Algunas de las anécdotas de esta tuitera con los holandeses más tacaños

El primer caso que describe Amalia es sorprendente, pero no mucho: una persona le envió una petición de transferencia de 0,10 céntimos porque le faltaba dinero para pagar una bolsa de plástico.

porque le faltaba dinero para pagar una bolsa de plástico. En el segundo, Amalia nos cuenta que cuando tiene clase, en el descanso toma café con una compañera de clase. Ella un café con leche, y su compañera un café solo. Paga ella y a la semana siguiente, paga la otra parte. ¡Pero le pide 0,30 céntimos porque el café con leche es más caro!

En la cena de una holandesa, le dio una galleta de postre, pero se llevó el paquete para que no cogiera más unidades.

para que no cogiera más unidades. "Voy a casa de una holandesa, me dice que si quiero beber algo. Le digo que si tiene, le agradezco un café. Me dice que no, que me da un té porque las cápsulas de café son más caras que las bolsas de té. Todavía no me he recuperado del shock". Este caso es más divertido leerlo como tal.

Se dice que los holandeses pueden ser tacaños para los españoles, pero simplemente es una cultura diferente que se rige por otros principios. Siempre hay que respetar estas actitudes por mucho que nos sorprenda.