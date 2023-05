Los expertos avisan: Esto es lo que te puede pasar si sueles hacer siestas largas

Dormir demás durante las siestas no es tan bueno como puedes creer Las personas que hacen siestas largas tienen mayor riesgo de padecer un accidente cerebrovascular, entre otros problemas de salud

¿A quién no le sienta bien una buena siesta después de comer? Evidentemente, este descanso suele ser algo que nos sirve para descansar, evidentemente, y recuperar fuerzas para afrontar el resto del día. Ahora bien, por lo general, las siestas suelen ser cortas, y más si se tiene la costumbre de que sea algo diario, algo que también acaba siendo así después de acostumbrarse a ello con el transcurso del tiempo. Ahora bien, algunas personas aprovechan la siesta para dormir incluso durante horas, lo que a veces provoca que se tumben en la cama para tener un descanso más pleno.

Sin embargo, las siestas largas están lejos de ser recomendables, ya que pueden causarnos ciertos problemas. Entrando en materia, algunas personas, las que hacen siestas largas, suelen apostar por dormir durante 2 horas, algo que no parece ser demasiado bueno. Además, si a esto le sumas dormir una buena cantidad de horas por la noche, la suma total de horas sería excesiva, a decir verdad, ya que estaríamos acostumbrando a nuestro cerebro a dormir más horas de las necesarias. Esto, asimismo, en el caso de no realizar algún día siesta, puede hacernos sentir incomodos o insatisfechos, lo que no es demasiado saludable, que digamos.

De hecho, un estudio publicado por la revista médica de la Academia de Neurología de Estados Unidos, llamada Neurology, advierte que las personas que duermen siestas muy largas y que después duermen mucho por la noche, tienen mayor riesgo de padecer un accidente cerebrovascular. Alcanzan la cifra de un 25% respecto a las posibilidades de sufrir un derrame cerebral en comparación con las personas que se echan una siesta de 30 minutos.

Por lo tanto, se puede afirmar que dormir siestas largas y dormir mucho por la noche puede provocar cambios desfavorables en el colesterol y se puede ocasionar un accidente cerebrovascular que resulte irreparable con diferentes consecuencias negativas en el cuerpo. Adicionalmente, este tipo de hábitos suelen estar más asociado a un estilo de vida más sedentario, lo que está mucho más ligado a un mal estilo de vida, en el que hay un mayor índice de probabilidades de sufrir algún accidente cardiovascular. De hecho, las siestas largas y el ictus están relacionados.

Dicho todo esto, cabe recalcar que, aun así, es muy importante disfrutar de una buena siesta, una que tenga una duración de unos 30 minutos. Según los estudios de los especialistas de la Academia de Neurología de Estados Unidos y de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong en Wuhan (China), echarse una siesta corta de 30 minutos es mucho más saludable, ya que el cerebro no va a tener una inactividad prolongada, sino que va a tener simplemente un descanso corto y reparador y puede volver a su actividad habitual de forma más rápida.

Por último, también cabe mencionar que, los adultos de mediana edad y los ancianos deben valorar la idea de echarse una siesta corta y después dormir entre 7 y 8 horas por la noche. De esta manera, se consigue un más que buen descanso y evitar hábitos que puedan desencadenar en problemas en el cuerpo y en el cerebro, algo que pueden favorecer las siestas de larga duración.