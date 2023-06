Los expertos advierten sobre la bebida de soja: "No sustituye a la leche"

Aitor Sánchez García, experto nutricionista y tecnólogo de alimentos, ha lanzado una advertencia Lo ha hecho en su cuenta de Twitter

Aitor Sánchez García, experto nutricionista y tecnólogo de alimentos, ha lanzado una advertencia después de que la OCU publicase un informe sobre las diferentes bebidas vegetales que podemos encontrar en el mercado. Según el especialista, "un ataque muy típico a las bebidas vegetales es decir que son casi todo agua: entre un 85-90%. Correcto, pero es que la leche, es un 88% de agua".

Ahora bien, deja bien claro algo que te interesa si bebes 'leche' de soja: "si tuvieran más porcentaje de sólidos se llamaría 'tofu', no bebida de soja". Sin embargo, tranquiliza a la población y no desaconseja su consumo porque este tipo de bebida están formuladas "para que sean parejas a nivel nutricional", de ahí que no tenga ningún sentido hablar de lo contrario:

"El argumento del 'poco interés nutricional' sabiendo que la de soja es la más utilizada en España, más bien denota 'poco interés por actualizarse", critica el nutricionista a través de su perfil de Twitter. Este ataque contra la OCU es feroz, dado que este organismo ha criticado que en muchos casos, las bebidas vegetales no son interesantes desde el punto de vista nutritivo.

La OCU, en su informe, concluyó que "por sus características y propiedades, no sustituyen a la leche (...). No obstante, las bebidas de soja son las que más se aproximan, por la calidad y cantidad de sus proteínas". Eso sí, aclaró que pese a tener un alto contenido en calcio, este se asimila peor que el de la leche de vaca.