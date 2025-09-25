Experto inversor sorprende con su teoría: parte del problema de la vivienda está en los impuestos

La última emisión de laSexta Xplica nos ha dejado con un buen puñado de declaraciones procedentes de expertos de distintos sectores, destacando las de Pascual Ariño, inversor en el sector inmobiliario.

En un momento dado del programa, este aprovechó la ocasión de compartir un poco de su vida privada con el objetivo de expresar cuál era uno de los problemas más importantes de la vivienda en la actualidad.

¨Los impuestos y muchas cosas han subido. Una parte muy importante del problema de la vivienda son los impuestos¨, aseguraba Ariño en un punto crucial de la emisión del programa.

Según la explicación del experto inversor, el difícil acceso a una vivienda en la actualidad se ha visto intensificado por las diferentes subidas en los impuestos que se han producido en los últimos años.

A pesar de ello, Ariño ofrecía una solución a la audiencia que tiene que ver con apretarse el cinturón, haciendo referencia a cómo él fue capaz de ahorrar cuando era más joven.

¨Cobraba 1.500 euros al mes y tenía que pagar una hipoteca y el coche. Lo que hice fue alquilar habitaciones y controlarme¨, afirmaba Pascual Ariño como defensa ante las personas que lo califican de especulador.

Esto último se debe a que el empresario vive críticas constantes a causa de su labor empresarial, dado que en el propio programa ha sido tildado de ¨indecente por tener hasta 16 casas¨.

No obstante, la respuesta de Ariño en la última edición de laSexta Xplica era clara: todo el mundo podría comprarse una casa si tuviera visión de futuro y fuera capaz de hacer sacrificios con tal de ahorrar lo suficiente.