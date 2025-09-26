Experto abogado advierte: esta es la única forma que hay de no pagar una derrama

Contar con una vivienda en propiedad conlleva ciertas responsabilidades para con la comunidad de vecinos que tiene que ver con pagos abonados desde diferentes enfoques.

Y es que, más allá de los recibos de la comunidad que se envían de forma mensual, también encontramos lo que recibe el nombre de derramas: un pago extraordinario para solventar algún problema imprevisto.

No obstante, estamos ante uno de los motivos de disputa más comunes dentro de las comunidades de vecinos, creándose grandes batallas a su alrededor cuando uno o varios de ellos no quieren pagar una derrama.

Pero... ¿hay alguna manera de evitar abonar una derrama a nivel legal? Lo cierto es que el abogado Carlos García ha querido dar una respuesta a esta misma pregunta a través de su cuenta de LinkedIn.

En este caso en concreto, la contestación del abogado es bastante rotunda: no puedes negarte a pagar una derrama de la comunidad de vecinos, pero lo cierto es que hay un girito en todo esto.

La única manera que la persona tiene de no pagar una derrama es impugnar el acuerdo que se haya hecho entre los vecinos ante un juzgado y conseguir que este revise el caso en cuestión.

Sin embargo, el experto abogado asegura que el juzgado solo se posicionará de parte del demandante si detecta que el reparto de costes de la derrama no se encuentra justificado legalmente.

Por tanto, existe cierto resquicio legal al que la persona podría agarrarse en caso de que no perciba una derrama como justa, pero deberá prepararse entonces para un proceso jurídico bastante duro.