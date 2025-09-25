Experta jurídica dicta sentencia: ¨todas las multas son recurribles y tenemos derechos como ciudadanos¨

En los últimos años, muchos conductores se han quejado de que la DGT ha endurecido mucho su normativa, emitiendo un número mucho mayor de sanciones en los últimos años en comparación a lo que era normal hace una década.

No obstante, la asesora jurídica Paloma García considera que el problema de estas multas no tiene que ver tanto con esto último, sino con que la gente no suele recurrirlas de manera frecuente.

En una reciente entrevista concedida a La Vanguardia, Paloma García sostiene que todas las sanciones de tráfico son recurribles y es nuestra obligación cómo ciudadanos hacerlo para que prevalezcan nuestros derechos.

Según la experta, reclamar una multa no solo tiene que ver con cuestionar la naturaleza o motivos de la sanción, sino la manera en la que esta fue emitida. Siendo, esto último, un factor clave que nos daría potestad para recurrirlas.

¨A veces se basa en detectar defectos de forma en el procedimiento, ya sea por errores en la notificación, los plazos o la falta de pruebas para la multa¨, concretaba la asesora jurídica.

De hecho, Paloma García iba un paso más allá asegurando que solo existe un tipo de multa que no se puede recurrir y que tiene que ver con aquellas que ya han sido pagadas de manera voluntaria.

De esta manera, la experta anima a los conductores a recurrir sus multas en caso de que crean que están injustificadas como un acto de defender sus propios derechos y hacer que la ley se administre de manera justa para todo el mundo.

¨No existe ninguna multa que no merezca ser revisada y, en su caso, recurrida. Es fundamental exigir que la Administración cumpla con el procedimiento legal¨, sentenciaba la asesora.