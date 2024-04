La expareja de Edwin Arrieta, testigo clave del caso de Daniel Sancho: "Me dijo que me iba a matar"

Hoy, 9 de abril de 2024, ha comenzado el juicio a Daniel Sancho por el presunto crimen cometido en Tailandia por el que se le acusa del homicidio del cirujano Edwin Arrieta. La defensa del joven tratará de desmontar el caso y demostrar irregularidades en la instrucción.

Este proceso se extenderá hasta el 3 de mayo y contará con la presencia de hasta 55 testigos: 28 propuestos por la fiscalía y 27 de la defensa de Daniel Sancho. Y, entre estos testigos, se encuentra citada a declarar la expareja del colombiano Edwin Arrieta.

La expareja del cirujano ha hablado en el programa 'Y ahora Sonsoles' para compartir las extorsiones sufridas durante la etapa en la que mantuvo una relación con la víctima. El hombre, que ha querido mantener el anonimato por su seguridad, ha contado que mantuvieron una relación marcada por las amenazas, el control y los problemas de drogas.

Cuenta que, cuando terminó su relación con Arrieta recibió amenazas de muerte: "Él me iba a mandar matar. En un día llegué a tener 200 llamadas telefónicas. Quería manejar y controlar todo. Un día tuve que cambiar de teléfono".

Estas amenazas habrían detonado después de que la expareja de Edwin comunicara la decisión de volver a Venezuela junto a su familia. "Él me dijo que, si yo regresaba para acá para Venezuela, él tenía la dirección de mis familiares y me iba a mandar a matar y las cenizas se las iba a enviar a mis familiares. Mi temor fue que tenía mi dirección".

Afirma además que Edwin podía manipularle porque este tenía contactos "poderosos". Lo pudo comprobar cuando unos policías colombianos lo detuvieron al expresar sus intenciones de volver a Venezuela. Y es que, según sus declaraciones, los agentes le dijeron que no podía regresar a Colombia porque tenía que quedarse con Edwin.

"Todo lo quería manipular por medio de la policía, que era, imagino, amigos de él, y llegaban a amedrentarme por lo que yo decidiera y que él no estuviera de acuerdo. Él me envió un grupo policial y yo fui detenido. Los policías me indicaron que yo no podía regresar a Venezuela porque yo tenía que quedarme con Edwin".

Además, cuenta que, cuando vio la noticia del fallecimiento de Edwin Arrieta a manos, supuestamente, de Daniel Sancho, pensó que no había sido el "único" en pasarlo mal en una relación con él.