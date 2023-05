El exnovio de Ana Peleteiro le obligó a dejar de seguir al resto de atletas

Ana Peleteiro ha hablado de su relación más tóxica Ana Peleteiro acaba de tener una hija con el también atleta Benjamín Campaoré

Ana Peleteiro ha hablado sobre su maternidad, su carrera deportiva y sus relaciones en una entrevista para 'Yo dona'. La atleta olímpica ha tenido una hija recientemente con el también atleta Benjamin Campaoré, su actual pareja. Ambos tuvieron un encuentro en 2016 antes de comenzar la relación. “Tuvimos nuestra noche de pasión, pero él ya tenía una hija y yo tenía 20 años… No era el momento”.

Sin embargo, años después volvieron a reencontrarse gracias a las redes sociales. “Los dos veníamos de relaciones supertóxicas, de las que habíamos salido muy quemados. Y sin saber cómo, yo le seguí en Instagram, sin ninguna intención, y vi que él también lo hacía… Y pensé: ‘Anda, mira qué majo’. Antes yo ya lo había seguido, pero mi ex me había obligado a dejar de hacerlo a todos los tíos de atletismo” explica la atleta.

“Benjamin me vio en los Juegos Olímpicos, cinco años después de nuestro primer encuentro, y se dio cuenta de que ya era una mujer. Yo lo vi en la pista, pero fue todo superincómodo porque me estaba poniendo ojitos delante de mi ex… Horrible. No hablamos. Solo cruces de miradas", explicaba la deportista. "Yo estaba intoxicada por mi relación y no era capaz de salir de esa rueda. Pero al final, ambos conseguimos salir de nuestras relaciones tóxicas al mismo tiempo. Y mi objetivo de seguir soltera durante al menos un año se fue a la porra. Lo estuve solo 15 días. Aunque de corazón y de mente ya llevaba sola mucho tiempo” ha contado la gallega.

Según Peleteiro, ambos forman un gran equipo. “Somos totalmente diferentes y eso hace que funcionemos muy bien como equipo. No hay envidias, siempre nos sentimos el uno muy orgulloso de los logros del otro. Nuestro objetivo principal es nuestra familia. Y buscar otro bebé en cinco años”.