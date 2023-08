El éxito de Jesús Vázquez: Tres empresas, un sueldo millonario y propiedades en toda España

El popular presentador ha regresado a la televisión para dirigir el programa ¡Allá tú!

Incluso para los profesionales consolidados como Jesús Vázquez (57 años), la vida no siempre es un camino fácil. A pesar de sus más de dos décadas en Mediaset, ha compartido momentos difíciles, y no duda en admitirlo. Recientemente, en una entrevista, expresó que le resultaba difícil ver programas en los que ya no estaba. Aunque él posee un contrato de cadena que garantiza su sueldo, confesó que sufre al ver cómo otros presentan los programas a los que él estuvo ligado emocionalmente.

Se dice que su sueldo anual ronda los 3 millones de euros, aunque Jesús Vázquez nunca lo ha confirmado. A lo largo de los años, ha invertido sus beneficios para asegurarse un futuro financiero sólido. A pesar de algunos altibajos en sus iniciativas empresariales, que resultaron en problemas con Hacienda en dos ocasiones, su determinación y perseverancia lo llevaron a superar obstáculos. Jesús ha asumido la responsabilidad de estos asuntos y ha continuado trabajando y desarrollando sus actividades empresariales.

En el presente, Jesús Vázquez es propietario de tres valiosas empresas: Bopreci SL, Bretufas SL y Sanset Madrid SL. Estas empresas, administradas junto a su esposo Roberto Cortés, tienen un valor significativo y están involucradas en diversos ámbitos. Además, la pareja ha invertido en propiedades en toda España, lo que ha contribuido a su éxito empresarial. A pesar de algunas pérdidas registradas en 2022, sus empresas demuestran estabilidad y valiosos activos.

En resumen, Jesús Vázquez ha demostrado ser un presentador exitoso y astuto empresario. Su historial de superar dificultades y su compromiso con la filantropía hacen de él un ejemplo a seguir en la industria del entretenimiento. Con un patrimonio que se estima en casi 11,9 millones de euros, tiene el potencial de marcar una diferencia positiva en la vida de los demás a través de sus inversiones y proyectos solidarios.