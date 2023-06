No existe atraco más bochornoso que este en Badalona: "Me voy que me está dando un ataque de ansiedad"

El vídeo se ha viralizado porque el atraco a esta tienda de Badalona parece de broma Tiene muchos puntos para colocarse como el atraco más surrealista de la historia

El pasado 7 de junio, un dependiente de una tienda de Badalona sufrió un atraco en plena madrugada. Sin embargo, el final de este intento de robo fue mucho más feliz de lo que hubiéramos esperado, porque ha dado lugar a un vídeo que se ha viralizado rapidísimo. ¿Es posible que este atraco sea el más bochornoso y surrealista de la historia?

La delincuente fue una mujer a la que le quedó muy grande este robo: entró sobre las 03.00 horas de la mañana con el rostro totalmente tapado y vestida de negro, como si hubiera visto mil películas de atracos antes de proceder.

Utilizó para amedrentar al dependiente un cuchillo bastante grande, golpeó el mostrador y le exigió que cerrara la puerta y la persiana: "está bien, ¿qué quieres?", preguntó la víctima. "Voy a decirlo... No te conozco. ¡Cierra la persiana! Si no, hoy morirás", amenazó el delincuente.

Atraco a un supermercado en Badalona en la calle Alfons X.

Sin embargo, cuando ves el vídeo te das cuenta de que a la atracadora le faltaba experiencia. Y mucha. Primero ambos empezaron a forjecear. Después, tras dos minutos sin conseguir su objetivo, la delincuente desistió de robar a esta tienda de Badalona con una frase que pasará a la historia: "mira me voy simplemente porque me voy. Me voy porque... Me voy porque me está dando un ataque de ansiedad".