El exigente requisito de esta soltera para repetir cita en 'First Dates': "Si pagamos a medias, no me vuelves a ver"

Alexandra ha venido desde Rusia para encontrar a su cita ideal Pero Pablo no ha cumplido sus expectativas, empezando por las financieras

First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad.

El programa junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante la cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

En el amor cada uno tiene sus requisitos indispensables y Alexandra lo tiene claro. Hace un año que llegó de Rusia a España para encontrar el amor, es profesora de español y se gana bien la vida, por eso quiere que su pareja también tenga un nivel adquisitivo alto. Al ver llegar a Pablo, de Costa Rica le han surgido las dudas, durante la cena no ha habido una gran conexión: "me pareció como si yo le estuviera entrevistando todo el rato", ha dicho ella.

En cambio, cuando Pablo ha visto a su cita se ha quedado tan impresionado que se ha exclamado un “me he quedado en blanco”, incluso ha dudado de que fuera su cita y al comprobar que sí, ha intentado mantener el tipo como ha podido.

Para él la sensación de la cita ha sido buena, pero ella sentía que tenía que llevar todo el rato la conversación y que no le ha preguntado nada por su vida. La situación todavía ha empeorado más cuando ha llegado la cuenta, Alexandra le ha dejado caer que le gustaba que los hombres pagasen, pero él no lo ha pillado: “A mí no me importa pagar a medias porque yo gano bien, pero si pagas a medias no me vas a ver nunca más”, le ha advertido ella, antes de darle el no definitivo. En la decisión final ella lo tenía claro: no quería volver a ver a Pablo.