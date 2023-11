Una ex concursante de OT1 anuncia su embarazo y se sincera: "Ha sido un proceso muy largo y muy duro"

Ha anunciado su embarazo junto a su pareja, José Ángel Ortega Si bien la confirmación se produjo en el pasado mes de agosto, no ha querido hacer un anuncio de forma pública hasta este momento

Gisela, participante de la primera edición de 'Operación Triunfo', ha anunciado su embarazo junto a su pareja, José Ángel Ortega. Si bien la confirmación se produjo en el pasado mes de agosto, no ha querido hacer un anuncio de forma pública hasta este momento.

La cantante, que cumple 45 años el próximo mes, ha anunciado así que estaba embarazada de su primer hijo. Es el primer bebé en común de la pareja, y aunque se trata de un momento de máxima felicidad, no olvidan como de complicado ha sido el proceso de cinco años.

Gisela. | sport

"Ha sido un proceso muy largo, muy duro, muy difícil emocionalmente sobre todo. Y físicamente, también. Llevaba buscando el embarazo unos cinco años más o menos. Al principio, lo intenté de manera natural, pero tuve dos abortos y... No funcionaba.

Entonces empezamos a plantearnos buscar, mi pareja y yo, otras alternativas porque, con la edad, un aborto significa también todo un proceso de recuperación. Tienes que esperar, tu cuerpo tiene que restablecerse... Y se nos echaba el tiempo encima", explicaba Gisela a la revista 'Hola'.

"Nos recomendaron empezar un proceso de fecundación in vitro. Vino la pandemia y el tema se alargó. Mi reserva ovárica no era la idónea. Que para una chica de 25 años es más viable, pero yo, con 44... Fue difícil. Tuve que hacer cinco estimulaciones, que eso también es un proceso de mucha hormona, con muchos pinchazos. Y de todo ese proceso solamente me quedó un embrión viable", terminaba explicando la artista española.