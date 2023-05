¿Por qué Eurovisión se celebra en Liverpool si ganó Ucrania el año pasado?

Rompiendo con la tradición, el país que gano el último certamen no será el anfitrión de la gala del 13 de mayo Los artistas ucranianos subastaron el pasado mes de mayo de 2022 el micrófono de cristal para recaudar 838.000 euros

Quedan pocos días para la llegada del Festival de Eurovisión de 2023 y según la tradición, el ganador del Festival del año anterior debería ser el anfitrión de la competición de este año, aunque la Guerra entre Rusia y Ucrania que comenzó en febrero de 2022, ha hecho que las reglas cambien.

A causa de la guerra, celebrar el certamen en Ucrania, tal y como indicó la EBU, no es seguro, ya que "no cumplen ciertos criterios que garantizan la viabilidad de la organización del evento y la seguridad tanto de los artistas y delegaciones como del público asistente". Por lo que este año, aunque la banda Kalush Orchestra se proclamará ganadora en Turín en nombre de Ucrania, no podrán celebrar el festival en su país.

En su lugar, será Reino Unido el país que acoja el certamen tras quedar en segundo puesto con la canción de Sam Ryder en Italia. El estadio de Liverpool Arena será el encargado de acoger el Festival de Eurovisión 2023 que celebrará su gran final este 13 de mayo.

Aún así, aunque Ucrania no sea el país al que se trasladen todos los artistas de este año, la televisión pública de Reino Unido, la BBC, ha asegurado que tratarán de garantizar que el país que ganó en 2022 este en el centro del evento y convertirán a Ucrania en huésped del gran evento de la música europea.

Además, a raíz de la guerra, Rusia se encuentra vetado en el certamen por lo que no puede participar ningún representante de su país. Algo que también ha afectado de manera indirecta a Macedonia del Norte, Montenegro y Bulgaria, que este año no participen por falta de dinero, ya que los gastos del certamen se han incrementado para estos países tras la salida de Rusia.

Reino Unido y Ucrania, los dos anfitriones

Al haber dos países anfitriones, en el tradicional sorteo para adjudicar las posiciones este año ha salido por partida doble. Por lo que queda de la siguiente manera, por un lado de la mano del dúo TVORCHI, Ucrania se subirá al escenario en la 19ª posición, mientras que Mae Muller podrá el broche final actuando por Reino Unido en la posición 26 de la gran final.

Tanto Kalush Orchestra como Sam Ryder estarán presentes

Por último, aunque Ucrania no sea la sede del certamen si estará presente en todo momento y siguiendo la tradición, serán los miembros de Kalush Orchestra quienes entreguen el micrófono de cristal al nuevo vencedor del certamen.

Un micrófono que los artistas ucranianos subastaron el pasado mes de mayo de 2022 para recaudar 838.000 euros que invirtieron en ayudar a su país para abastecer a los soldados ucranianos, por lo que no será su propio trofeo a quien consiga alcanzar el primer puesto de esta edición.