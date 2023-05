Según un estudio, este es el perro más agresivo

Este estudio indica que hay que prestar atención al color del pelo del perro para saber si es agresivo o no El estudio ha sido llevado a cabo por varios expertos del Colegio Real de Veterinaria de Londres, Reino Unido

Evidentemente, tener un animal a nuestro cargo es una gran responsabilidad, puesto que hay que cuidarlos en su día a día y su salud. Asimismo, también es muy importante vigilar cómo interactúa nuestra mascota con otras personas, tanto dentro de casa como fuera. Esto, sobre todo, afecta a los perros, puesto que educarlos bien es una parte más que crucial en el cuidado de estos seres tan adorables.

Por otro lado, a veces, aunque nos empleemos a fondo con su educación, puede que el carácter del perro puede imponerse, incluso llegando a superar ciertos límites en algunas ocasiones. Evidentemente, esto no es para nada algo generalizado, pero siempre hay casos y casos, claro. Pero vaya, es un hecho que el nivel de agresividad de los perros es algo que siempre preocupa a la hora de decantarse por la tenencia de alguno.

Ahora bien, no penséis que esa agresividad es la que determina qué perros están considerados como PPP (Perro Potencialmente Peligroso), si no que es la mordida y su potencia el principal factor que marca esto. Por lo tanto, queda claro que la agresividad no es algo que solo se presente con una apariencia dura o simplemente por el concepto que se tiene de ciertas razas de perro, como los pitbull, los rottweiler o los american stanford. De hecho, hay otras razas, con apariencia de más 'adorables' que pueden ser más agresivas.

Concretamente, así lo ha determinado un estudio de varios expertos del Colegio Real de Veterinaria de Londres, Reino Unido, que investigaron la agresividad de distintos tipos de canes, según se indica en un artículo de 'The Telegraph'.

El mencionado estudio ha determinado, entre otras cosas, que el 2,2% de todos los perros se calificaron como agresivos, pero en el caso de los perros de raza cocker spaniel esta cifra alcanzó el 4%, porcentaje similar al de los chihuahuas. Pero ojo, que la cosa no acabó ahí y en los cocker spaniel inglés, que tienen el pelaje dorado, este nivel de agresividad subía al 12,1%.

Así que, los expertos pusieron como objeto de estudio a 1.400 cocker spaniel de pelo dorado. Tras la investigación, se concluyó que el 7% de los perros de esta raza que tenían el pelaje más uniforme respecto al color, se mostraban más propensos a ser agresivos que los cocker spaniel que contaban con manchas o tenían un pelo de diferentes tonalidades, en cuyo caso obtuvieron un 3,7% de agresividad.

Dicho todo esto, ya sabes, si estás pensando en tener un perro de este tipo, es recomendable que tengas en cuenta cómo será su color, y si se trata de un cocker spaniel inglés, que consideres aprender a educarlo bien y poder controlarlo en caso de que su agresividad se muestre en momentos delicados con cualquier persona de tu entorno o más allá, incluso contigo mismo.