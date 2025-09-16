Así fue el estreno de 'OT 2025': expulsiones y momentos que prometen una edición estelar

¡Operación Triunfo' ha sido uno de esos programas de televisión que han conseguido reinventarse con el tiempo gracias a varios movimientos que han hecho que resurja de sus cenizas.

Y, precisamente, uno de los más importantes tiene que ver con haber fichado por una de las plataformas de streaming más populares de la actualidad como es Amazon Prime Video.

No obstante, el cambio de formato no ha traído cambios negativos a las últimas ediciones, sino todo lo contrario: 'Operación Triunfo' vuelve a brillar con la fuerza de siempre y la primera gala de 'OT 2025' es la prueba de ello.

Hablamos de que la nueva temporada de este año ya se ha estrenado para dejarnos con los participantes definitivos del concurso. Y es que el jurado decidió que Claudia Arenas, Lucía Casani, Cristina, Judit y Téyou obtuvieran un pase directo al reality show.

Algo que se debió a una serie de actuaciones que dejaron sin palabras a la audiencia; aunque también es cierto que otras fueron menos llamativas, dejándonos con los primeros expulsados: Sam y Quique

Esto nos dejaría, por tanto, con la lista definitiva de participantes a la que, además de los anteriormente mencionados, se suman los siguientes nombres: Guillo Rist, Javier Crespo, Olivia, Guille Toledano, Salma de Diego, Martín 'Tinho', Carlos, Laura Muñóz, María Cruz e Iván Rojo.

En este mismo sentido, Galera aprovechó la ocasión para sentenciar que 'OT 2025' será "una edición de mujeres", mostrando una gran confianza en el potencial de sus concursantes.

Desde este punto, ya solo queda esperar a que se vayan celebrando las próximas galas con el objetivo de ver quién se acaba convirtiendo en finalista de una edición que promete dar mucho de qué hablar.