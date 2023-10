Qué es el estornudo inverso en los perros ¡Descúbrelo aquí!

Si sucede con mucha frecuencia es motivo suficiente como para preocuparse

Cuidar a los perros conlleva una serie de pautas a seguir para velar por su bienestar en todo momento, para ello es importante aprender a interpretar su comportamiento para comprender los motivos de sus actos, como por qué estornudan.

Igual que las personas los perros también estornudan aunque no por los mismos motivos. Salvo en contadas ocasiones que un perro estornude no es preocupante, suelen ser estornudos comunes y se identifican fácilmente pero no es lo mismo si se trata de un estornudo inverso. ¿Qué son realmente? ¿Me debo preocupar si mi perro tiene un estornudo de este tipo?

Qué causa el estornudo inverso en los perros

El estornudo inverso, es un concepto desconocido para la gran mayoría de personas que viven con un can, por lo que es comprensible tener dudas sobre todo lo que implica y las causas que lo provoca. El estornudo inverso, también conocido como invertido, es un espasmo muscular producido por una irritación de origen traqueal o palatal. Esta irritación provoca una serie de aspiraciones muy fuertes o violentas de aire en el perro.

Cuando esto sucede, muchos dueños se preocupan porque creen que su pequeño peludo se está ahogando, pero realmente no debe alarmar en exceso porque no se trata de algo grave, suele darse en razas como los bulldogs o los carlinos aquellas que son más propensas a sufrir afecciones respiratorias. Tiene una alta incidencia en perros con el hocico chato o braquiocefálicos.

No solo se da en razas braquiocefálicas cuyo paladar es elongado, sino que también aparece en perros con un hocico más largo. En estos últimos, se produce más por un reflejo nauseoso o faríngeo.

Las causas principales del estornudo inverso son las siguientes:

Olores fuertes muy penetrantes.

Tirones de la correa o el collar.

Sobreexcitación del perro.

Exhalación de polvo acumulado en el ambiente.

Aunque es menos frecuente, los estornudos inversos en los perros también pueden producirse por algún virus o infección. En estos casos, los estornudos serán seguidos y empeoran con rapidez.

Qué hacer cuando el perro tiene un estornudo inverso

Si se trata de un estornudo inverso aislado, considerando que es un espamo muscular no deberíamos preocuparnos en exceso pero si tu perro tiene estornudos inversos de forma asidua. En este caso, deberías acudir lo antes posible a un veterinario para que confirme el diagnóstico y descarte problemas de salud más graves que se podrían confundir con el estornudo.

El veterinario indicará si se trata de un síntoma provocado por un sistema de salud como una infección y podrás preguntarle todas las dudas para resolverlas: te señalará el tratamiento a seguir y aconsejará sobre como intervenir.

Los remedios para el estornudo inverso en perros son muy escasos porque, como se ha expuesto anteriormente, en la mayoría de casos no se considera una enfermedad que se deba curar. Tan solo requiere de tratamientos cuando la causa es la existencia de una infección o la presencia de un tumor.

Si se tratase de un tumor, sería el veterinario el encargado de determinar el remedio para el estornudo inverso en tu perro: indicará el tratamiento más viable y la manera en la que debes realizarlo. En los casos de infecciones, se puede solucionar habitualmente con tratamientos basados en la toma de antibióticos.

Sin embargo, si quieres tomar medidas con los estornudos inversos, opta por alguna de las siguientes:

Tápale la nariz por poco tiempo y con mucho cuidado . De esta manera, conseguirás que trague saliva, aspecto que le ayudará a aliviar ligeramente la irritación de la tráquea.

. De esta manera, conseguirás que trague saliva, aspecto que le ayudará a aliviar ligeramente la irritación de la tráquea. Masajea su garganta mientras se produce el estornudo inverso.

Diferencia entre estornudo inverso y colapso traqueal

Ahora que ya sabemos que no se trata de una enfermedad salvo en casos muy graves, algunas personas tienen dudas sobre cuándo preocuparse por el estornudo inverso en perros. Si tiene lugar con mucha frecuencia es motivo suficiente como para tener la preocupación de acudir al veterinario para una exploración profunda.

No obstante, lo que sí debe preocuparte y ponerte en alerta es el colapso traqueal. La diferencia con el estornudo inverso es que el estornudo dura menos y las consecuencias son mucho más severas en el colapso traqueal que se reconocer por la apreición de tos.

El colapso traqueal se trata de una obstrucción, que puede ser total o parcial, de la tráquea. Se produce por un debilitamiento en los anillos musculares que forman la tráquea. Cuando se produce, el perro presenta una serie de síntomas fáciles de detectar como un sonido parecido a un silbido, tos, problemas para respirar y aletargamiento.

Además, el colapso traqueal tiene diferentes grados de gravedad, algunos solo requieren de tratamientos ambulatorios o esteroides, mientras que en los casos más graves necesitan incluso de una intervención quirúrgica.