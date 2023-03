Estallan contra una marisquería de Barcelona por sus precios: "Me da rabia que me traten como a un guiri en mi propia ciudad"

Indignación en redes por los precios de una marisquería barcelonesa Se sitúa en la zona de Port Vell

Comer en ciudades tan turísticas como Barcelona es en ocasiones un auténtico deporte de riesgo. Locales donde las cuentas sí que merecen el apelativo de 'dolorosas' y suplementos que van y vienen sin saber muy bien por qué.

Este es el motivo por lo que se ha criticado mucho una marisquería de la zona de Port Vell. No tanto por la calidad de la comida, sino por el precio de la misma. "Menú caro para lo que ofrecen, bastante lamentable. Fideua muy pobre, las he comido mejores en menús de 11 y 12 euros. Los postres, escasos. El trato recibido ha sido correcto. No creo que me vuelvan a ver" comenta un cliente.

No es la primera vez que vemos reseñas así en locales claramente orientados a que los turistas 'piquen' a cambio de un buen montante de dinero. "No hay cosa que me de más rabia que me traten como a un guiri en mi propia ciudad y mucho menos que me quieran engañar" se lee en otra reseña.

En esta, además, se explica que hay una curiosa "diferencia de pagar 22 € solo por un plato de arroz negro a pagar 20 € por el menú entero". Y que no entendía las dificultades del local para que les ofrecieran el menú.

Y para los más puristas, un último detalle: "Le llaman fideuá a una paella de fideos". Si no te ha convencido nada de lo anterior, puede que esto sea la puntilla.