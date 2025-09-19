Estalla el beef entre Monrosi y Ayuso: "Debería darle la Medalla de Oro a Netanyahu"

Han pasado ya unos días desde que la final de La Vuelta se viera interrumpida por las protestas propalestinas en el centro de Madrid, lo cual ha generado un intenso debate desde entonces tanto en redes sociales como en el medio televisivo.

Teniendo que ver con este último, no son pocos los programas que se han manifestado con respecto al incidente, el cual se ha intensificado al conocer que Ayuso tomó la decisión de dar la Medalla de Oro de Madrid a La Vuelta.

En este caso en concreto, el periodista conocido como José Enrique Monrosi se ha mostrado muy crítico con la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, dejándonos con declaraciones que han servido para iniciar el beef.

"Debería haber sido valiente con su discurso y dársela a Netanyahu, pero no se ha atrevido y, en cambio, ha hecho la ridiculez de darle una medalla a una carrera", sentenciaba Monrosi en la última emisión de 'Al Rojo Vivo'.

Unas declaraciones que se encuentran cargadas de ironía contra el movimiento de Ayuso, calificando su acción como rídicula ante los acontecimientos sucedidos en relación a las protestas.

Además, Monrosi reservaba unas palabras para señalar la acción de la gente frente a 'La Vuelta': "La gente es más digna de lo que parece, se está organizando y está influyendo en los dirigentes".

En este mismo sentido, Monrosi señalaba que las nuevas medidas que anunciaba el gobierno de cara a restar apoyo a Israel son "el paso correcto en la buena dirección".

Lo que está claro es que estamos ante un debate que no se extinguirá a corto plazo, sobre todo, siendo uno que divide y polariza con tanta fuerza a los distintos sectores ideológicos.