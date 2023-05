La estafa de zapatillas Nike que se ha vuelto viral en TikTok: Cuidado si usas Vinted

La usuaria que ha compartido su experiencia afirma que algunos de los fallos "eran evidentes" Al parecer, no se dio cuenta del engaño hasta que ya había pagado

La usuaria de TikTok @ladamadeshallott2.00 ha publicado un vídeo que se ha vuelto viral, en el que cuenta un reciente timo del que ha sido víctima. Al parecer, le vendieron por Vinted unas zapatillas Nike que resultaron ser imitaciones bastante pobres al llegar a su casa.

Al parecer, cuando se dio cuenta de que la estaban timando, emitió una queja: "Me colaron un fake en Vinted, me quedé el par y el dinero". Tras ganar la disputa, logró que le devolvieran el dinero y además, pudo quedarse el calzado falso. Según los comentarios de otros usuarios, han tenido experiencias parecidas, pero no siempre han logrado recuperar su inversión.

"Las fotos que aparecen en Vinted son verdaderas y, además, me enviaron el ticket (para corroborarlo). Cuando me llegó a casa, evidentemente me di cuenta de que eran falsas", comenzaba contando en el vídeo viral. Según ha contado, comenzó a sospechar debido a que las zapatillas "eran endebles, la caja no traía el lote marcado, tenían muchísimos fallos que eran evidentes y no olía como un par verdadero".

Por último, ha querido advertir a otros usuarios de Vinted de que nunca pulsen la opción de "Todo Correcto" hasta que hayan verificado el producto. Además, también ha demostrado que el botón de "Tengo un problema" de la app funciona como es debido y que si tenemos una queja válida nos ayudarán a resolverla. Finalmente, es alentador ver que la política de devolución del dinero también funciona correctamente.