Una estadounidense expone esto de España: "Es algo que nunca..."

En TikTok se ha viralizado un vídeo en el que la usuaria @daniellegrobnam, una estadounidense que reside en España, cuenta su experiencia con uno de los aspectos más destacables de la ciudadanía y cultura española.

"Esto es algo que como estadounidense, me encanta de vivir en España. Es la hospitalidad española", comienza diciendo antes de contar una anécdota que ilustra de manera perfecta este aspecto.

Esta joven relata que una amiga suya le dijo que fuera al cumpleaños de un chico que no conocía, le dio la dirección y le dijo que se presentara ahí. Ella fue y, para sorpresa suya, pudo disfrutar de una fiesta de forma normal.

"Me encanta esto, porque no podía entender el hecho de que este hombre estaba celebrando una fiesta de cumpleaños y le parecía bien que yo estuviera allí, y yo no lo conocía", aseguraba explicando que ella no invitaba a gente que no conociera en Estados Unidos.

Además, indicaba que cuando organizaba sus fiestas de cumpleaños preparaba comida para los presentes y un par más de personas, pero no como ocurrió en esa fiesta. "Pero es que allí llegué a esta fiesta de cumpleaños y fue un anfitrión increíble. Había una mesa llena de comida, más alcohol del que cualquier podría beber", prosigue.

Además, destacó que ella era la persona más joven de la fiesta, ya que había personas con 24, 26 e incluso más de 30 años. "En EEUU si alguien más joven que tú asiste a tu fiesta de cumpleaños se consideraba extraño que fuera más de dos o tres años más joven que tú", "es algo que literalmente nunca antes había presenciado".