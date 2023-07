¿Es lo mismo estacionamiento y acampada? Esto dice la nueva norma de la DGT para autocaravanas en España

El cambio ha definido una clara diferencia entre ambos conceptos y situaciones

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha dado un paso importante al actualizar la instrucción que regula el uso de autocaravanas y campers, estableciendo una diferenciación clara entre el estacionamiento y la acampada. Esta medida evitará sanciones innecesarias a los usuarios y brindará mayor claridad sobre el uso de estos vehículos.

La Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning ha acogido con entusiasmo esta actualización, calificándola como una "gran noticia". Durante 15 años, la instrucción 08 V-74 ha sido una referencia para los usuarios y ha sido utilizada para resolver conflictos debido a la falta de una normativa específica en el Reglamento General de Circulación.

La instrucción ha sido la base para que las comunidades autónomas desarrollen sus propias regulaciones sobre áreas de pernocta para autocaravanas. Sin embargo, la ambigüedad en el texto ha generado problemas en algunos municipios que se oponen al autocaravanismo.

La nueva instrucción resuelve esta problemática al establecer claramente que el estacionamiento se rige por el Reglamento General de Circulación, mientras que la acampada se rige por la normativa de Turismo. Si un vehículo está aparcado con el motor apagado, en contacto directo con el suelo a través de las ruedas y no ocupa más espacio que cuando está cerrado, no se considera acampada. En este caso, no se requieren obligaciones adicionales más allá de las de otros vehículos con características técnicas similares.

La asociación ha agradecido a la DGT su colaboración en la consecución de esta importante instrucción y continúa negociando para lograr una normativa más específica dentro del Reglamento General de Circulación. El objetivo es proporcionar mayor claridad y certeza a los autocaravanistas, y se espera que el nuevo equipo formado tras las elecciones generales aborde esta cuestión de manera efectiva.