Española en China cuenta cómo ha cambiado su vida: "Hacer pis y defecar en un agujero ya..."

Desde que se mudó a China, María Isabel ha experimentado diferentes cambios en su vida. La española ha compartido un particular vídeo en TikTok, que ha llamado la atención de los usuarios de la plataforma. Las costumbres del país asiático pueden chocar en ocasiones, especialmente en la faceta laboral.

En cuanto al trabajo, ha llamado la atención una de sus primeras adaptaciones: "Ahora duermo la siesta en el trabajo". No obstante, hay cambios a los que todavía no se ha conseguido adaptar: "Aún no he conseguido que me guste el té", explica con humor.

En los hogares, China también tiene sus propias costumbres. María Isabel cuenta que ha comenzado a dejar el calzado fuera de casa, además recalcar su preferencia sobre los baños tradicionales del país asiático: "Hacer pis y defecar en un agujero ya me resulta hasta más cómodo que en el váter normal".

En lo material también ha encontrado diferencias, sobre todo por su valor arquitectónico: "De repente te encuentras estas cosas tan antiguas y tan bonitas". Ahora, se ha adaptado tanto a la cultura China que ha quedado enamorada del país: "Me gusta más a mí la cultura china y todos los eventos, lo que es la ropa, la decoración más que a los propios chinos". Tras cinco años allí, María Isabel lo considera su casa: "Yo ando por la calle y me siento como una china más".