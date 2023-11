Esta española está de 'au pair' en Estados Unidos y explica cómo es su día a día con la familia

"tengo que poner la lavadora en mi día libre", asegura la joven

Muchas personas deciden apuntarse al programa au-pair para poder viajar fuera de España con todos los gastos pagados, aprender otro idioma, y a cambio, empezar a recibir unos ingresos económicos por escasos que sean.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce: muchos au-pair que se marchan de nuestro país en búsqueda de una oportunidad se topan con familias desagradables que le ponen las cosas realmente difíciles.

Un au-pair no es más que un cuidador de niños, pero son muchos los hogares que obligan a estos trabajadores, habitualmente estudiantes, a realizar otras tareas de la casa. La paga es muy escasa y no da para mucho. Rebeca del Río, una joven de 23 años de Santander, se ha mudado a Nueva York y ha explicado en su cuenta de TikTok cómo está siendo la experiencia. El vídeo se ha hecho viral (más de 1,5 millones de reproducciones) por las normas de convivencia que le ha impuesto la familia.

"Los chicos no están permitidos en la casa y las chicas, si son amigas de hace tiempo y las conocen y me llevo muy bien con ellas, pueden venir a casa conmigo y podemos hacer playdates con los niños", asegura la au-pair. Además, respecto a las mascotas, hay un perro, dos gatos y dos cobayas en casa: "no son de mi responsabilidad, pero si me levanto por la mañana la primera les doy de comer y al perro también le paseo".

Tiene tan poco tiempo libre al tener que estar cuidando a los pequeños, que ha de poner las lavadoras en pleno fin de semana, en su tiempo libre. Y nadie puede entrar a la vivienda con los zapatos o zapatillas. ¿Le merecerá la pena tantas restricciones?