La reacción de esta española arrasa en TikTok tras enterarse del precio del desayuno en este aeropuerto de Suiza

La 'tiktoker' comparte en su cuenta vídeos acerca de la experiencia de vivir en Suiza: salarios más altos, pero precios por las nubes

Es evidente que vivir fuera de España, al menos en determinados países, conlleva un coste de vida mucho más elevado. Es lo que ha querido transmitir @Ilacora en TikTok, red social que esta joven utiliza para compartir su experiencia viviendo en Suiza, país centroeuropeo en el que los salarios son mucho más elevados, pero en el que los precios de los alimentos están disparados.

"Suiza ya es caro, pero el aeropuerto está a otro nivel", asegura esta chica que acumula casi 400 likes y miles de reproducciones. "Acabo de pagar 9,60 euros por esto", dice enseñando a la cámara un croissant básico y un café con leche.

El precio puede sorprender, pero realmente no es mucho más elevado que el coste de un desayuno en cualquier otro aeropuerto del mundo: estas instalaciones exigen alquileres extremadamente caros a las empresas por utilizar sus locales comerciales y por eso el precio es tan alto.

En los comentarios, hay personas que no le dan la razón: "la verdad es que no me parece caro. Si vives en Ginebra estás acostumbrado a estos precios". Otros usuarios, en cambio, apoyan a esta usuaria de TikTok. Y algunos comparan este coste con el de un desayuno en aeropuertos similares: en Nueva York, por ejemplo, un 'tiktoker' asegura haberse gastado casi 13 dólares.