No cometas este error con la pegatina de la ITV: ¡evita multas e incluso la prisión!

La audacia de algunas personas puede tener consecuencias nefastas

La falsificación de la pegatina de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) se ha convertido en una preocupante práctica ilícita que pone en peligro la seguridad vial y acarrea consecuencias legales graves, desde multas hasta penas de prisión.

Recientemente, Tüv Rheinland reveló algunas de las chapuzas más impactantes descubiertas por sus inspectores en los vehículos sometidos a inspección. Desde cinturones sujetos con nudos hasta espejos reparados con cinta aislante, los empleados han visto de todo. Sin embargo, la manipulación más llamativa es la falsificación de la etiqueta de la ITV, un engaño descarado que puede tener serias repercusiones.

Falsificar o manipular el distintivo de la ITV, así como utilizar el de otro vehículo, constituye un delito de falsedad documental, penado con cárcel. Una sentencia del Tribunal Supremo establece que la utilización no autorizada de la pegatina es "un delito de uso de certificación falsa". El Código Penal establece multas de 6.000 a 12.000 euros y penas de cárcel de 3 a 6 meses para este tipo de infracciones.

Es importante tener en cuenta que las penas de prisión inferiores a dos años generalmente se suspenden si el condenado no tiene antecedentes penales no cancelados. Sin embargo, no vale la pena correr el riesgo de verse involucrado en actividades ilegales y poner en peligro la seguridad vial por evitar cumplir los requisitos legales de la ITV.

La falsificación de la pegatina de la ITV puede parecer una solución tentadora en el momento, pero las consecuencias a largo plazo son demasiado graves. Es fundamental cumplir con las normativas establecidas y realizar las inspecciones correspondientes para garantizar la seguridad de todos en las carreteras. No arriesgues tu seguridad ni tu libertad, y evita caer en la trampa de la falsificación de la ITV.