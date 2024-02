Un error geográfico provoca las burlas hacia esta influencer catalana

Es habitual que los influencers se conviertan de vez en cuando en foco de una polémica. Estos creadores de contenido pasan horas hablando delante de la pantalla, por lo que resulta más fácil que en algún momento u otro cometan errores de todo tipo.

La repercusión que tienen en redes sociales, aunque les genera muchos beneficios, también les repercute negativamente cuando se da una de estas situaciones. La catalana Mar Lucas es una de las influencers más conocidas gracias a su perfil de TikTok. Natural de Sitges y con tan solo veintiún años, cuenta con quince millones de seguidores.

En uno de sus últimos directos, mientras cenaba, Mar Lucas iba contestando las preguntas de sus seguidores. Hablando sobre viajes, uno de sus seguidores le preguntó si había visitado Corea del Norte. La influencer confirmó ilusionada, diciendo que le había encantado.

Una respuesta que ha provocado la burla de muchos usuarios en redes sociales, que señalan que la creadora de contenido no diferencia entre las dos Coreas. A pesar de su juventud, su profesión la ha llevado a viajar por Latinoamérica, Estados Unidos y muchos otros países.

No obstante, esta no es la primera vez que Mar comete un error que se vuelve viral. Hace unos meses, cuando se produjo la lesión de Marta Díaz rompiéndose el ligamento cruzado, Mar se refería a lo ocurrido de la siguiente manera: "No me lo creo, el ligamento es el peor hueso". Si el comentario fue polémico en su día, la equivocación geográfica que ha tenido recientemente no ha sido para menos.