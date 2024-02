Un entrenador personal revela el truco para perder barriga

Hacer deporte y llevar una dieta es imprescindible para mantener un estilo de vida saludable. El ejercicio físico ayuda a las personas a mantener un peso ideal, a reducir el riesgo de enfermedades crónicas y a mejorar la mente, entre una gran cantidad de beneficios.

Son muchas las personas que quieren perder peso y para ello aumentan su actividad física. Ahora, el entrenador personal Víctor Díaz ha revelado cuáles son los ejercicios más fáciles y eficaces para lograr un vientre plano.

El experto ha explicado que "la grasa está distribuida por todo el cuerpo" y que "se aloja en la zona del abdomen o las caderas", pero que no es tan fácil deshacerte de ella: "Diferentes estudios afirman que no podemos oxidar y movilizar grasas por zonas específicas, lo que demuestra que no podemos perder grasa localizada".

Víctor Díaz ha comentado cuáles son los ejercicios más eficaces para disminuir esa grasa visceral que afecta, sobre todo, a las mujeres a partir de los 50 años con la menopausia.

Ejercicio de fuerza para la grasa

El experto en ejercicio terapéutico ha señalado que el ejercicio disminuye la grasa visceral aunque no haya grandes pérdidas de peso: "El entrenamiento de fuerza parece una de las mejores herramientas para reducir de forma efectiva los depósitos de grasa visceral, aunque también lo hace el ejercicio de resistencia, sobre todo de alta intensidad. Seguramente la combinación de ambos es la mejor opción".

Planchas sobre fitball

Estas son muy efectivas para trabajar el abdomen. Para ello tienes que colocarte en plancha frontal apoyando los antebrazos sobre la pelota e intentar realizar movimientos circulares en ambas direcciones, manteniendo el control sobre tu zona central.

Un reciente estudio ha demostrado que este tipo de ejercicios trabaja también más músculos como el recto abdominal, oblicuo externo e interno, multífidos e iliocostal.

Dead bug

Túmbate boca arriba con los brazos extendidos hacia el techo y las piernas flexionadas en 90 grados. Tratando de mantener tu zona lumbar pegada al suelo, extiende el brazo y la pierna contrarias.

Press Pallof

Colócate de pie y de lado a una goma elástica. Realiza un empuje frontal de la goma desde tu pecho evitando que la resistencia que ofrece la goma acabe rotando tu tronco.

Bird-dog

Este ejercicio permite mejorar la estabilidad de la columna vertebral sin realizar ninguna carga sobre ella. Colócate en cuadrupedia tratando de mantener la estabilidad en la zona central. Extiende y eleva el brazo y pierna contrarios.

Ejercicios multiarticulares básicos

Entre estos destacan las sentadillas, el peso muerto o ejercicios unilaterales. Pueden resultar muy efectivos para oxidar grasa, ya que trabajas músculos más grandes.

Plancha con rodillas al pecho sobre TRX

El TRX es una modalidad que consiste en hacer ejercicios en suspensión con unas cintas especiales. Coloca los pies sobre los estribos del TRX para quedar horizontal al suelo en plancha frontal con los brazos extendidos. Lleva las rodillas hacia el pecho de manera controlada y vuelve a la posición inicial.

Por tanto, hacer este tipo de ejercicios de fuerza te ayudarán a mejorar la calidad de vida en general, además de contribuir a deshacerte de la barriga. Está especialmente recomendado a mujeres mayores de 50 años, aunque lo puede hacer cualquier persona.