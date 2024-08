El entorno de Jennifer López no tiene una opinión positiva sobre su relación con Ben Affleck

Dentro de los vaivenes que han enmarcado la relación de Jennifer López y Ben Affleck, la percepción de sus respectivos entornos respecto a la relación que mantienen se ha ido deteriorando. Con tantos inconvenientes, resultaba inevitable que los allegados de ambos artistas se fuesen desafinando cada vez más con el vínculo, tal y como ha sucedido en el caso de la cantante.

A dicho respecto, muy recientemente se ha dado a conocer que los amigos de la también actriz nunca han considerado positivamente a Affleck. Según fuentes, Benny Medina, su mejor amigo y mánager, ha sido de las voces más contrarias a su condición de pareja. "Los dos no se soportan, no se llevan bien y todavía hay rencor" pese a retomar su relación en la pandemia, indica una de las fuentes.

Sin embargo, Medina, quien ayudó a López a encontrar el estrellato antes de su separación en 2003 (la cual, se rumora, tuvo que ver con Affleck), ha tenido que mantener guardadas sus opiniones contrarias al actor después de que volviesen a estar juntos. "Su actitud era: ‘No voy a decir nada’. No había un ‘Me alegro por ti’, pero tampoco era negativo”, postuló la fuente. “Él la conoce y sabía que ella se iba a casar con él pase lo que pase, así que, ¿cuál es el punto?”, continuó.

A pesar de que Medina toleró las irregularidades, quien sí no aguantó la turbulencia fue Leah Remini, su mejor amiga de toda la vida, a quien conoció por medio de su exesposo Marc Anthony. Con base en la fuente señalada, Remini recordó a López que terminaron en una primera ocasión debido a que era "egoísta" y porque "no está completamente comprometido como pareja", pero ello no impidió que López cortase lazos con ella y no la invitase a la boda. “A nadie, excepto a la madre de López, le gusta Ben Affleck. Es un imbécil de primera”, sentenció otra fuente.